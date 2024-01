Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (30)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (30) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa descobre que Pascoal roubou o dinheiro de Maria.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Preciosa se desespera e é contida por Bebel e César. Miguel encontra Bernardo e todos ficam aliviados. Julião acompanha Rejane no primeiro dia de tratamento de Maria. Luna se surpreende com a presença de Julião em sua casa com Maria. Pascoal aborda Cecília na rua. Preciosa descobre que Pascoal roubou o dinheiro de Maria. Julião vê Pascoal e Cecília juntos e conta para César.

Jefinho se surpreende quando Selena diz que não quer fechar contrato com Tonico. Lampião faz uma promessa para Mercedes. Miguel afirma para Luna que não confia em Julião. Jefinho convence Selena a aceitar a proposta de Tonico. Miguel e Luna fazem as pazes. Miguel fala que o tesouro de Maria foi roubado, e Merreca se enfurece.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.