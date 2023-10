Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (3)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (3) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Cata Ouro se lembra de sua filha.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Cata Ouro vai embora desesperado levando a matéria de jornal. Cecília mente para Luna e procura Cata Ouro. Alícia leva Bebel para falar com o pai. Rejane reclama ao ver Bebel entrar na sala de Nero. Pascoal estranha ao ver Cecília no Bairro de Fátima e vai ao seu encontro. Preciosa chega disfarçada com Fiel à Fuzuê. Merreca observa Cecília e Pascoal.

Cata Ouro se lembra de sua filha. Maria Navalha revela a Luna que sumiu porque estava sendo perseguida. Nero leva Bebel para ver a Fuzuê. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Cláudio sobre o tesouro. Cata Ouro se lembra da cruz da Dama de Ouro. Maria Navalha esconde a cruz de ouro e tenta enganar Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.