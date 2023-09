Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (26) vai ao ar às 02:10, após 'Conversa com Bial'. Nesse capítulo, Preciosa acelera seu carro ao ver Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

O mensageiro do hotel coloca a escuta no quarto de Miguel. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Luna, mas Bebel quebra o dispositivo. Soraya desconfia da visita de Cecília. Jefinho liga para Luna e Miguel se incomoda. Nero questiona Olívia sobre a visita de Preciosa. Miguel e Luna confabulam contra a família Montebello. Olívia flagra Luna no quarto de Miguel. Preciosa exige saber a ligação que César tem com Nero.

Pascoal tenta se insinuar para Cecília. Merreca é transferido para um presídio. Olívia ameaça Miguel para que ele se afaste de Luna. Soraya se oferece para ajudar com a carreira de Jefinho. Alícia decide ir ao show de Rejane. Rejane recebe flores com uma pequena navalha e se apavora. Gláucia invade o Beco do Gambá. Preciosa acelera seu carro ao ver Luna atravessar a rua.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 02:10, na Rede Globo.