Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (22)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (22) vai ao ar às 19:40, após 'Amor Perfeito'. Nesse capítulo, Preciosa ameaça Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Preciosa ameaça Nicéia. Pascoal revela seu interesse no tesouro da Dama de Ouro. Preciosa sai apressada da casa de Nicéia, e acaba caindo de um barranco. Heitor encontra o desenho de uma chave e fica intrigado. Miguel e Luna se beijam. Olívia afirma a Conceição que sua gravidez é saudável. Francisco discute com Soraya. Miguel chora ao lembrar de sua mãe.

Bebel vai ao hospital ver Nero. Rejane agarra Nero em seu quarto. Heitor sai à procura de Preciosa. Conceição comenta com Nero que Bebel foi embora do hospital sem falar com ele. Nicéia foge de Luna e Miguel. Otávio Augusto mostra a Francisco o bilhete que recebeu a respeito de Maria Navalha. Preciosa ameaça Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.