Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (17)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (17) vai ao ar às 18:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Miguel procura Luna e os dois discutem.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Ainda no programa de TV, Jefinho se declara para Luna e ganha uma nova chance de cantar. Miguel se irrita com o que vê na TV e Olívia contém a satisfação. Miguel se irrita com a repercussão da união de Luna e Jefinho. Tonico Valverde, um empresário de cantores sertanejos procura Jefinho. Pascoal exige ser sócio da joalheria de Preciosa. Cecília convida Barreto para jantar.

Jefinho é ovacionado pelos amigos no Beco do Gambá. Luna vê Miguel e Olívia na casa de Nero. Francisco se encontra com Soraya. Miguel procura Luna e os dois discutem. Gláucia ataca um grupo de fãs de Jefinho. Maria Navalha pede a Lampião para dizer a Luna que é seu pai. Preciosa se anima para encontrar Merreca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:45, na Rede Globo.