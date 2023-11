Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (14) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria Navalha conta a história de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Luna fica em choque com a informação de Maria Navalha. Bebel explica a Nero por que escondeu a verdade sobre Luna. Pascoal e Preciosa confabulam contra a Fuzuê. Miguel e Luna ajudam Maria Navalha. Soraya tenta levar Merreca para a festa. Maria Navalha conta a história de Luna. Preciosa tenta falar com Heitor. Cláudio combina com Nero a fuga da clínica. Miguel revela a Francisco que ele foi enganado por Olívia e Rui.

Rui não deixa Olívia ir à delegacia e pede para conversar com Pascoal. Pascoal avisa a Preciosa que a Fuzuê será invadida. Cláudio chega à clínica para resgatar Nero e Bebel. Cecília descobre que sua denúncia contra Pascoal não foi aceita. Pascoal ameaça Rui. Miguel procura a chave de sol. Luna vai ao encontro de Preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.