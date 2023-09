Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (12) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna encontra carta de sua mãe.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Nero aparece e Cata Ouro fica nervoso. Olívia mente sobre seu estado para Miguel. Cláudio encontra roupas que acredita ser da Dama de Ouro. Olívia tenta manipular Miguel. Luna é acolhida por seus amigos. Cláudio localiza uma peça do tesouro, mas é atacado no depósito. Miguel encontra Jefinho na casa de Luna e fica enciumado.

Otávio Augusto encontra Cláudio dormindo no depósito. Caíto se encanta ao ouvir Kirida cantar. Barreto vai à casa de Nero. Preciosa se preocupa com a viagem de sua mãe. Bebel pede para conversar com Nicéia. Luna organiza os objetos de sua mãe e encontra uma carta para ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.