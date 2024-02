Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (9)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (9) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa denuncia Pascoal para Miguel e Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Pascoal ameaça Preciosa. Miguel afirma que descobrirá o paradeiro da mulher que ajudou no golpe contra Maria. Nero reclama para Alícia de Bebel continuar na joalheria. Lampião pede Mercedes em namoro. Pascoal desiste de fazer negócios com Rui e César. Preciosa denuncia Pascoal para Miguel e Luna. Heitor repreende Fiel por ter levado Selena para Angra. Cecília procura Pascoal.

César estranha a decisão de Pascoal, e acerta a continuidade do negócio com Rui. Preciosa reclama da ida de Bernardo para a casa de Bebel. Francisco surpreende Soraya no show. Miguel e Luna contam para Barreto as informações que receberam de Preciosa. Pascoal leva Sandra para sua casa. Preciosa e Julião se encontram. Pascoal intimida Sandra.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.