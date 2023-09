Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 18:30, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Domingos alerta Luna sobre Merreca.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Miguel convence Luna a procurar Cata Ouro depois. Merreca culpa Luna pelo fracasso de seu plano. Preciosa se emociona ao ver Bernardo e Bebel. Jefinho decide ficar no quarto de Miguel, por causa de Luna. Luna vasculha o material de Cláudio e questiona Miguel. Olívia fica confusa com as informações do mensageiro sobre Miguel. Domingos enfrenta Merreca. Miguel tranca Jefinho sem roupa do lado de fora do quarto.

Merreca invade a casa de Luna. Cláudio aconselha Miguel a não desistir de Luna. Preciosa se incomoda com a presença de Alícia. Heitor vê Cecília na rua e a mostra para Pascoal. Domingos alerta Luna sobre Merreca. Barreto prende Merreca na casa de Luna. Luna segue a cadela de Cata Ouro até um alçapão na rua, que leva para um túnel subterrâneo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.