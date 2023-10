Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (6)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (6) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna diz a Miguel que eles precisam encontrar tesouro.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Merreca não aceita a proposta de Cecília. Lampião se recusa a ajudar Maria Navalha. Soraya e Francisco pensam um no outro. Cláudio alerta Miguel sobre o cálice. Maria Navalha encontra Cecília presa no esconderijo de Merreca. Pascoal e Heitor descobrem que as informações sobre Cecília são falsas. Merreca flagra Maria Navalha tentando soltar sua refém.

Luna e Miguel se surpreendem ao verem Cata Ouro na Fuzuê. Maria Navalha convence Merreca a aceitar a proposta de Cecília. Cata Ouro faz um desenho na Fuzuê. Preciosa chantageia Olívia. Cláudio decide ir ao museu. Barreto vê Cecília com Maria Navalha e fica intrigado. Luna diz a Miguel que eles precisam encontrar o tesouro da Dama de Ouro.

