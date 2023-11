Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (3)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (3) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Cantora sertaneja tenta intimidar Jefinho e Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Preciosa e Heitor ficam tensos com a visita de Nero. Luna agradece Miguel por seu empenho. Nero afirma que encontrará Bebel. Jefinho diz a Luna que seu empresário quer que os dois finjam ser um casal. Caíto faz uma previsão e assusta Bartô e Soraya. Pascoal entrega as chaves de lua e sol para Preciosa. Olívia passa mal na frente de Miguel. Preciosa enfrenta Pascoal. Cecília conta para Luna o que descobriu com Cata Ouro sobre César.

Bernardo vê Pascoal se aproximar de Preciosa. Domingos tenta animar Lampião. Miguel leva Olívia para o hospital. Preciosa recebe um aviso da escola de Bernardo. Nero vai com Emília até a clínica. Luna e Jefinho se apresentam para Tonico. Selena, uma cantora sertaneja, tenta intimidar Jefinho e Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.