Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nero quer investigar César.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Preciosa e Pascoal são capturados pelos capangas da cooperativa. Bebel afirma a César que tirará Pascoal da sociedade da joalheria. Merreca cobra de Maria Navalha uma parte do tesouro. Lampião aconselha Francisco sobre Soraya. Preciosa e Pascoal fecham negócio com Sabrina. Cecília fotografa o boletim de ocorrência feito por César sobre o garimpo ilegal.

Nero pensa em contratar um detetive para investigar César. Cecília decide ir ao Pará. Preciosa coloca o contrato da cooperativa irregular no meio dos documentos de Luna. Preciosa comemora com Pascoal o plano contra Luna. César afirma a Maria e Luna que pode provar o parentesco delas com a Dama de Ouro.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.