Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria Navalha aparece para defender a filha.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Maria Navalha se emociona com a oração de Luna. Rui questiona Vitor sobre o cálice roubado na Fuzuê. Alícia e Cláudio levam Preciosa e Heitor para o Beco do Gambá. Nero encontra Bebel. Todos gostam do show de Jefinho e Domingos fica orgulhoso. Rejane inicia seu show e Otávio Augusto fica intrigado ao ouvi-la cantar. Soraya e Francisco se encontram.

Bebel se incomoda com o olhar de Nero para Rejane. Maria Navalha assusta Gláucia. Otávio Augusto vê Kirida no Beco do Gambá. Nero e Bebel cantam juntos no palco. Miguel vê Rui na Fuzuê em um horário não permitido. Vitor persegue o suspeito do roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa ofende Luna e Maria Navalha aparece para defender a filha.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.