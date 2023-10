Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (27)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (27) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Miguel vê Luna e Jefinho.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Luna se decepciona com Miguel. Miguel e Jefinho discutem na delegacia. Barreto conversa com Luna, Maria Navalha, Preciosa e Heitor. Francisco e Merreca se enfrentam por Soraya. Bebel se preocupa com Bernardo.

Maria Navalha desiste de revelar que Luna é filha de César. Cláudio se surpreende com as sugestões de Valentina para o jogo que está criando baseado na história da Dama de Ouro. Cecília pede para Cata Ouro ajudar a provar a descendência de Maria Navalha com a Dama de Ouro.

Miguel não consegue se explicar para Luna. Merreca negocia com Pascoal. Soraya pensa em Merreca. Luna consola Maria Navalha. Miguel se preocupa com sua situação com Luna. Preciosa desconfia da aproximação de Miguel.

Maria Navalha desabafa com Rejane. Soraya sugere que Luna volte com Jefinho. Miguel vê Luna e Jefinho juntos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.