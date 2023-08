Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (25)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (25) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nero encontra a chave de lua.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Olívia finge passar mal na frente de Miguel, que vai atrás de Luna. Luna sofre por Miguel. Heitor mostra o desenho da chave de lua para Pascoal. Bebel afirma a Preciosa que ajudará Luna. Miguel garante a Olívia que não ficará com ela. Luna tenta descobrir se Cata Ouro falou com sua mãe sobre o mapa de tesouro que ele carrega. Olívia passa mal, e Francisco a ajuda.

Alícia consola Miguel. Luna conversa com Soraya e Bartô sobre Miguel. Nero encontra a chave de lua. Pascoal e Heitor conspiram contra Nero. Alícia chega para o almoço com Preciosa. Olívia e Francisco são fotografados juntos na praia. Miguel conversa com o funcionário que escreveu o bilhete para Otávio Augusto. Nero procura Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.