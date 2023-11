Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (24) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Bebel questiona Preciosa .

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Preciosa finge tranquilidade ao falar com Luna. Luna presta seu depoimento diante da Juíza. Preciosa afirma a Juíza que desenhou todos os croquis das joias. Maria Navalha sente-se mal ao ver o resultado negativo do exame de DNA. A advogada de Preciosa tenta usar o resultado do DNA a seu favor. Mariângela mostra para Nero e Cláudio os documentos que encontrou da Dama de Ouro.

A Juíza surpreende a todos na audiência. Bebel confessa a Emília que desconfia de Preciosa. Miguel fala para Nero sobre a bisavó de Maria Navalha. Luna pede para conversar com a mãe. Bebel questiona Preciosa sobre o resultado do exame de DNA.

