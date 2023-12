Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa sugere um acordo de paz para Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Preciosa fica animada com a informação sobre as joias. Rejane cuida de Maria. Merreca manda Maçarico e seus capangas enfeitarem a rua. Heitor contrata Jefinho para cantar na festa de Natal. César manda Preciosa ser amiga de Luna. Miguel decide confrontar César sobre sua falsa identidade. Julião vai com Maria até a Fuzuê. Selena decide ajudar Jefinho com os shows das festas de Natal.

César conta para Miguel que esteve em um garimpo ilegal. Heitor e Merreca descobrem que estão contra Pascoal. Julião recebe um presente de Maria. Preciosa sugere um acordo de paz para Luna. Jefinho e Selena cantam juntos, mas cada um em um palco. Pascoal aponta sua arma para Merreca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.