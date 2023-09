Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa afirma que se vingará de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Pascoal se ofende com Luna e Cecília se surpreende. Cláudio acredita que os antigos donos da Fuzuê protegiam o tesouro. Gláucia garante que o Beco do Gambá não reabrirá. Luna conta para Barreto sobre o tesouro e Pascoal a ironiza. Bebel brinca com Bernardo. Luna se recusa a falar com Cecília. Barreto coloca Merreca para confrontar Pascoal. Francisco se incomoda com a proximidade de Rui e Soraya.

Rejane aparece na Fuzuê e Alícia se enfurece. Nero fala de Jaci para Cláudio e Miguel. Luna conta para Miguel sobre Pascoal. Pascoal denuncia Merreca, que fica furioso. Preciosa afirma que se vingará de Luna. Pascoal se surpreende com Cecília. Luna rasga uma notificação que proíbe a reabertura do Beco do Gambá.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.