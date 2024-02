Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (2)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (2) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa vai à casa de Pascoal e o ameaça.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Todos estranham a acusação de César contra Merreca. César exige que Luna e Preciosa vão com ele ao hospital. Miguel conta para Bebel por que Merreca ameaçou César. Maria se preocupa com Merreca. Nero finge dormir quando Bebel chega ao quarto. César conversa com Julião sobre seu plano. Selena e Jefinho passam a noite juntos. Merreca chega à delegacia para falar com Barreto.

Soraya diz a Maria que Merreca não atentou contra César. Bebel se surpreende ao saber que Nero viajou sem se despedir dela. Preciosa fica intrigada com um comentário que Heitor faz sobre Pascoal. Cecília se surpreende ao ser chamada à delegacia para prestar esclarecimentos. Preciosa vai à casa de Pascoal e o ameaça.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.