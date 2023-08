Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (18)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna encontra uma foto de sua mãe.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Luna se explica para Merreca. Alícia invade a UTI e salva Nero. Pascoal foge, e Miguel o persegue pelo hospital. Soraya, Bartô e Caíto chegam à casa de Luna. Luna trabalha nas pedras e nas sementes que ganhou de Nero. Preciosa manda Pascoal pegar todos os documentos de César no museu. Nero acorda da cirurgia. Miguel rebate as fake news sobre o pai para os repórteres.

Bebel se surpreende com as joias feitas pela filha de Maria Navalha. Soraya se anima para ir com Luna para Paraty. Nero convence Miguel a ir com os irmãos para a festa dos funcionários da Fuzuê. Bebel manda Heitor levar Preciosa para a casa de praia da família. Luna encontra uma foto de sua mãe em Paraty.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.