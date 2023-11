Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (17)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (17) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Bebel conduz Preciosa a uma clínica.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Preciosa tenta enganar Luna e Miguel. Nero vai para a Fuzuê com Bebel. Heitor pede a ajuda de Alícia. Miguel não consegue tirar Preciosa da câmara do tesouro. Nero avisa a Barreto sobre a invasão de Pascoal. Bebel conduz Preciosa a uma clínica. Barreto estranha o comportamento de Pascoal. Luna conta para Maria Navalha sobre o tesouro. Luna garante a Jefinho que honrará o contrato que assinou com ele.

Francisco e Alícia questionam Nero e Miguel sobre quem é o dono do tesouro. Luna leva Maria Navalha para ver o tesouro. Preciosa acorda na clínica e tenta lembrar o que aconteceu. Francisco tem uma ideia para reabrir a Fuzuê. Barreto conversa com Merreca sobre Pascoal. Pascoal exige saber de Bebel o paradeiro de Preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.