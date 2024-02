Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (16)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (16) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa pede para Julião sabotar lançamento de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Preciosa tenta se aliar novamente a Pascoal. Nero é levado para uma cirurgia e todos se preocupam. César demonstra a Rui e Preciosa sua preocupação com o depoimento de Julião. Julião revela a Barreto seu envolvimento com César. Jefinho se recusa a cantar com Selena. Julião exige se associar aos negócios de César.

Heitor sai de casa. Bebel manda César se afastar. Miguel e Alícia pedem para Francisco comandar a Fuzuê na ausência de Nero. Barreto desabafa com Luna. Julião observa Miguel e Luna. Maria sofre ao ver seus cabelos caírem. Preciosa pede para Julião sabotar o lançamento de Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.