Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (15) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa tem ideia para comprovar denúncias contra Nero.

Barreto ajuda Luna. Rui se alia a Preciosa. Pascoal tenta conhecer Cecília melhor. Nero comenta com os funcionários sobre o roubo no depósito. Miguel pensa em Luna. Luna decide procurar Cata Ouro. Soraya vai à delegacia visitar Merreca. Preciosa conta para Heitor sobre sua aliança com Rui. Olívia procura Miguel. Bebel avisa a Preciosa que se afastará da Conde de Montebello.

Gláucia faz uma revelação sobre a mãe de Luna. Merreca conta para Soraya como sabia da carta que Maria Navalha escreveu para a filha e como ela quase morreu em Paraty. Cecília encontra Pascoal e tenta conter sua raiva. Preciosa tem uma ideia para comprovar as denúncias contra Nero. Merreca decide falar para Barreto sobre Heitor. Luna confronta Rejane.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.