Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Miguel encontra Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Cecília tenta enganar Pascoal, e Luna filma os dois. Pascoal surpreende Cecília. Rejane tenta convencer Maria Navalha a contar a verdade sobre César para Luna. Preciosa reclama das atitudes de Bebel. Cláudio conta sobre o tesouro para Alícia. Francisco tem uma conversa emocionada com Miguel. Olívia encontra uma figura com as imagens das chaves de lua e sol.

Jefinho se aconselha com Lampião. Barreto expulsa Pascoal da casa de Cecília. Merreca se declara para Soraya. Vitor confidencia à Bianca a sua desconfiança contra Rui. Olívia fica constrangida com os comentários de Nero. Jefinho vê Luna e Miguel juntos e não se aproxima. Miguel vai ao encontro de Preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.