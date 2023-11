Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (10)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (10) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa ameaça Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Miguel avisa a Conceição que Olívia pode estar envolvida no roubo das chaves de lua e sol. Heitor tira satisfação com Preciosa sobre Pascoal. Barreto é afastado do caso de Pascoal. Bebel pensa em Preciosa. Domingos tenta convencer Jefinho a não pressionar Luna. Miguel tira satisfações com Preciosa pela invasão à Fuzuê.

Pascoal tenta intimidar Cecília. Luna e Jefinho são abordados por fãs. Miguel e Preciosa se enfrentam. Nero procura por Bebel na clínica. Pascoal procura Merreca. Miguel exige conversar com Maria Navalha. Preciosa faz ameaças contra Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.