Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (1) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maçarico vê Merreca conversando com Miguel.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Bebel vibra com a aceitação de Luna. Maçarico vê Merreca conversando com Miguel, e avisa a Pascoal. Cata Ouro tenta convencer Maria a falar com Luna sobre o baú. Fãs invadem a Conde de Montebello atrás de Luna, e Preciosa fica com inveja. Jefinho se anima com a repercussão de sua música. Cata Ouro e Gilmar decidem proteger o tesouro.

Miguel se une a Cecília para tentar provar os crimes de Pascoal. Nero arma com Conceição para surpreender Bebel. Luna flagra Maria Navalha com as chaves de lua e sol. Pascoal encontra o celular de Merreca em seu carro. Merreca vai ao esconderijo de Cata Ouro e não encontra o baú do tesouro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.