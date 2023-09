Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (1) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna descobre que Cata Ouro sumiu.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Preciosa finge ser gentil com Luna. Miguel acorda, e Olívia o ampara. Conceição se incomoda com o comportamento de Rui. Nero mostra para Barreto a caixa metálica que Miguel encontrou. Luna fala sobre a chave de lua para Preciosa, na frente de Pascoal. Rui se afasta ao ver que Nero está com um delegado.

Soraya fica presa com Francisco no elevador do condomínio de Alícia. Bebel chega para a reunião, e Luna se apresenta para os empresários. Luna afirma a Bebel que foi sabotada por Preciosa. Preciosa se revolta contra Heitor na frente de Cecília. Luna descobre que Cata Ouro sumiu do hospital.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.