Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Merreca flagra Preciosa dando dinheiro à Sabrina.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Luna se surpreende com o convite de Nero. Pascoal descobre que Miguel e Merreca foram atrás de Sabrina. Luna pensa na proposta de Nero. César estranha o tratamento de Maria e tenta manipulá-la. Pascoal e Preciosa se preocupam com a ameaça de Sabrina. Lampião pensa em se encontrar com Mercedes. Miguel entrega para Luna e Maria Navalha a Certidão do Inventário da Dama de Ouro.

Cecília volta de viagem e faz uma revelação a Miguel sobre o acidente que quase matou César. Merreca consegue o endereço de Sabrina. Julião fotografa a Certidão do Inventário da Dama de Ouro sem que Maria perceba. César exige que Pascoal confirme a participação dele e de Preciosa na sabotagem contra Luna. Merreca flagra Preciosa dando dinheiro à Sabrina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.