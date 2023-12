Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (4)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (4) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Cata Ouro deixa o Beco do Gambá .

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Luna avisa à Maria Navalha a presença de Barreto e pede que ela não volte para casa. Maria vai ao Beco do Gambá para se aconselhar com Lampião. Merreca teme pela segurança de Soraya. Pascoal e Preciosa tramam para pegar o baú do tesouro. Lampião ouve a conversa entre Merreca e Maria. Cata Ouro deixa o Beco do Gambá com o baú e encontra Preciosa e Cecília.

Pascoal sonda Gláucia sobre Merreca. Selena tenta convencer Jefinho a acabar com a dupla com Luna. Pascoal segue Soraya. Maria se aconselha com Rejane. Pascoal atrai Soraya para uma armadilha. Merreca encontra Cata Ouro.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.