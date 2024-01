Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (29)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (29) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Bernardo foge.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Miguel confirma que Maria sofreu um golpe e vai com ela à delegacia. Bebel repreende César e Nero por brigarem na frente de Bernardo. Preciosa reclama para Heitor da presença de Selena na festa. Cecília sugere que Cata Ouro monte uma exposição. Luna chega com as crianças da ONG à festa de Bernardo. Miguel revela a Luna sobre o golpe. Cláudio critica as atitudes de Francisco com Soraya.

Luna e Bebel se incomodam quando Miguel afirma que César deu o golpe em Maria. Cecília garante a Barreto que quem roubou o dinheiro de Maria foi Pascoal. Mercedes pede para Lampião fazer uma serenata para ela. Bernardo vê Preciosa e Heitor discutindo e foge. Todos se desesperam com o sumiço de Bernardo.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.