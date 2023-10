Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jefinho faz revelação para Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Luna se surpreende com o comportamento de Jefinho. Preciosa teme que Bebel descubra que ela foi presa. Maria Navalha teme que Bebel revele para Nero sobre a paternidade de Luna. Disfarçada, Gláucia vai até o Beco do Gambá. Soraya vê Olívia e Miguel juntos. Barreto e Cecília se encontram. Maria Navalha volta a cantar no Beco do Gambá.

Luna encontra o relicário da mãe e estranha a foto em seu interior. Domingos se insinua para Gláucia, sem reconhecê-la. Soraya conta para Jefinho que viu Miguel e Olívia juntos. Bebel questiona Preciosa sobre sua prisão. Barreto tenta fazer um acordo de delação com Merreca. Jefinho revela para Luna que Miguel estava com Olívia.

Que horas começa?

