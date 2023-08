Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (21)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (21) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Miguel pede Luna em namoro.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Luna fica tensa sobre o encontro com Preciosa. Bebel discute com Pascoal. Heitor convida Luna e Miguel para sua casa. Jefinho convence a banda de rock a tocar com ele. Luna estranha o comportamento de Preciosa. Conceição se preocupa com Olívia. Preciosa flagra Luna falando com Nicéia e fica intrigada. Luna salva Bernardo. Nicéia deixa a casa de Preciosa.

Conceição desconfia de Olívia. Miguel pede Luna em namoro. Alícia ouve a declaração que Jefinho faz para Luna. Bebel se aconselha com Emília. Otávio Augusto recebe um bilhete anônimo. Luna e Miguel tentam encontrar a casa de Nicéia. Preciosa exige que Nicéia conte sobre a conversa que teve com Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.