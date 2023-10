Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria Navalha está tensa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Maria Navalha fica tensa ao saber que mais alguém procura pelo tesouro. Pascoal se insinua para Preciosa. Heitor entrega para Cecília a caderneta de César. Gláucia afirma que fechará o Beco do Gambá. Maria Navalha diz para Cata Ouro que encontrou o tesouro e que Luna jamais poderá saber de toda a verdade sobre ele. Preciosa se irrita ao saber que sua situação financeira foi divulgada nas redes sociais.

Cecília compartilha com Luna suas descobertas. Pascoal confabula com um empresário contra a loja de Nero. Preciosa se disfarça para ir à Fuzuê. Otávio Augusto ouve Kirida cantando e a compara com Rejane. Nero pensa em pedir o tombamento da Fuzuê. Cata Ouro encontra, na casa de Maria Navalha, matéria de jornal sobre sua família.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.