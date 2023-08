Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (14)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (14) vai ao ar às 19:30, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa fica satisfeita com fracasso da festa da Fuzuê.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Luna e Maria Navalha assistem a um programa de TV sobre o tesouro perdido da Dama de Ouro. César fala com sua filha Preciosa sobre a procura do tesouro da Dama de Ouro. Nero e Francisco se juntam à Alícia na festa da Fuzuê. Luna conversa com o delegado Barreto sobre o desaparecimento de sua mãe.

Merreca intimida Luna. Preciosa descobre que seu pai teve uma filha fora do casamento. Luna se encontra com Bartô e as crianças da ONG. Miguel retorna de Portugal e chega à Fuzuê. Merreca arma com seus comparsas um assalto à loja de Nero. Miguel e Luna trocam olhares durante a apresentação das crianças da ONG e se encantam um pelo outro.

Preciosa conta a Heitor sobre a herança que recebeu de César. Miguel reencontra Nero, e os dois se emocionam. Luna vê Merreca e os comparsas se preparando para invadir a Fuzuê e aciona o alarme. Pascoal fala com Preciosa sobre Luna. Luna avisa a Miguel sobre os bandidos.

Preciosa fica satisfeita com o fracasso da festa da Fuzuê. Miguel se une a Luna para procurar Maria Navalha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:30, na Rede Globo.