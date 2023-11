Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (13)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (13) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nero descobre verdade sobre Luna e Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Olívia implora o perdão de Miguel. Heitor ordena que Fiel retire Pascoal do quadro de funcionários. Preciosa enfrenta Pascoal. Nero tenta tranquilizar Bebel. Miguel e Luna se encontram. Gláucia estranha o interesse de Conceição em Domingos. Merreca tenta impedir Miguel de ir com Luna para a festa do bairro. Maria Navalha se emociona ao lembrar de César.

Bebel revela para Nero que Luna é irmã de Preciosa. Heitor comparece à festa na rua, e Gláucia vai a seu encontro. Lampião, Maria Navalha e o bloco do Beco do Gambá invadem a festa na rua. Soraya vai atrás de Merreca. Maria Navalha passa mal e faz uma revelação à Luna.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.