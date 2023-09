Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

A novela 'Fuzuê' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna vê Miguel e Olívia, e fica abalada.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta segunda-feira

Pascoal pressiona Luna para saber o paradeiro de Cata Ouro. Miguel vasculha o antigo depósito da Fuzuê. Cecília afasta Luna de Pascoal. Heitor reafirma a Merreca o que ele precisa falar para Barreto contra Nero. Nero vai com Luna levar a caixa metálica para Cata Ouro. Olívia finge passar mal e Miguel a ampara. Luna vê casal e fica abalada.

Caíto tenta convencer Rejane a usar uma pessoa para dublá-la no show. Bebel pensa em Nero. Heitor avisa a Preciosa sobre as fake news contra Nero. Cláudio encontra um sinal sonoro com seu detector no antigo depósito e fica intrigado. Cata Ouro abre a caixa metálica com a chave lua. Luna descobre mais pistas sobre o sumiço de sua mãe.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.