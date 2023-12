Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria culpa Luna por não ter ficado com o tesouro.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Preciosa não aceita ficar longe do tesouro. Maria tenta consolar Merreca. Miguel e Luna abrem o baú. Merreca conversa com Maçarico e seus comparsas sobre Pascoal. Caíto, Bartô, Jefinho e Luna cuidam de Soraya. Maria culpa Luna por não ter ficado com o tesouro. Preciosa revira a casa de Pascoal. Edgar flagra o flerte entre Gláucia e Domingos.

Miguel conta para Francisco sobre o sequestro de Soraya. Bernardo liga para Preciosa, e Heitor fica tenso ao falar com ela. Pascoal vai atrás de Merreca. Soraya se surpreende com a visita de Francisco. Maçarico e todos os capangas se unem a Merreca contra Pascoal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.