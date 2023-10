Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jefinho e Miguel tentam pedir Luna em casamento.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna fica encantada com Miguel. Jefinho chega ao local onde Luna está com Miguel e se desespera. Maria Navalha se incomoda com Barreto em sua casa. Cecília é presa por Merreca. Bebel ameaça Preciosa para defender Nero. Cláudio descobre que o cálice apareceu no museu e Nero se irrita. Pascoal alerta Preciosa sobre o acordo com o dono da construtora que presta serviços para Nero.

Maria Navalha vê a notícia sobre o cálice da Dama de Ouro na TV e decide esconder a cruz. Merreca usa Cecília para ameaçar Heitor. Jefinho e Miguel tentam pedir Luna em casamento. Maria Navalha pede a ajuda de Lampião. Preciosa decide desmoralizar Cecília. Cecília tenta se aliar a Merreca contra Heitor e Pascoal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.