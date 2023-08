Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (31)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (31) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa prepara uma armadilha para Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna questiona Cata Ouro sobre o desenho. Miguel anuncia à família que terminou seu namoro com Luna. Rui chantageia Olívia. Preciosa afirma a Heitor que se vingará de Luna. Pascoal tenta ajudar Gláucia. Domingos vê Merreca falando com Pascoal. Luna manda uma foto do desenho de Cata Ouro para Miguel. Nero decide lançar um desafio para os filhos salvarem a Fuzuê. Merreca tenta intimidar Luna.

Miguel encontra uma caixa de ferro, com um desenho de sol. Luna trabalha em suas joias. Bebel se arrepende por não atender Nero. Miguel mostra a caixa que encontrou para o pai. Luna descobre que Pascoal falou com Merreca. Preciosa prepara uma armadilha para Luna. Miguel desmaia durante o exame de Olívia. Luna chega para a reunião com Bebel e encontra Preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.