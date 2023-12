Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Bebel alerta Maria contra César.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Pascoal negocia com César seu afastamento de Luna. Barreto abre um inquérito contra César. Francisco se surpreende ao ver o tamanho do abaixo-assinado contra a candidatura de Caíto/Raquel. Francisco trata Soraya com frieza. Vitor convence Caíto a não desistir do concurso da Fuzuê. Bebel alerta Maria contra César.

César convence Luna a não denunciar Pascoal. Pascoal ajuda Preciosa com seu novo plano contra Luna. Cecília fica indignada ao descobrir que o inquérito contra César será encerrado. Bebel questiona César sobre a proteção de Pascoal. Preciosa e Pascoal chegam ao local da cooperativa ilícita.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.