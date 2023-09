Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 01:50, após 'Conversa com Bial'. Nesse capítulo, Maria Navalha observa Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna se assusta com o novo visual Jefinho. Preciosa se faz de vítima ao falar com Barreto de Luna. Olívia avisa a Preciosa que Bebel esteve com Nero. Miguel pensa em uma forma de passar falsas informações para Preciosa sobre o tesouro. Maria Navalha observa Luna e estranha quando Miguel se aproxima da filha. Heitor se desespera ao saber da fuga de Merreca. Rui comenta com Olívia que pode ser o pai do filho que ela espera.

Merreca vê Maria Navalha. Rejane se preocupa com o atraso de Kirida. Luna ajuda Jefinho a gravar seu vídeo. Cecília aborda Luna e Pascoal vê as duas juntas. Gláucia se prepara para fazer uma manifestação contra a reabertura do Beco do Gambá. Bebel chega para o show e Pascoal avisa a Preciosa. Maria Navalha se emociona ao se aproximar de Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 01:50, na Rede Globo.