Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (26)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (26) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria Navalha paga a dívida de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna conta a Olívia que terminou com Miguel. Domingos questiona Jefinho sobre a assinatura do contrato com Tonico Valverde. Maria Navalha paga a dívida de Luna com Nero. Preciosa anuncia aos jornalistas o evento de lançamento de sua nova coleção de joias exclusivas. Bernardo sofre bullying no colégio, e Valentina o ajuda. Barreto chama Luna e Preciosa para irem à delegacia.

Miguel tem uma ideia para se aproximar de Preciosa. Pascoal afirma a Vânia que reerguerá a Conde de Montebello. O clipe de Jefinho é divulgado, e todos que assistem ficam impactados. Miguel se oferece para ajudar Preciosa. Nero elogia Francisco pelo andamento do Rainha da Fuzuê. Luna se surpreende ao ver Miguel ao lado de Preciosa.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.