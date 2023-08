Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (24)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (24) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Olívia anuncia sua gravidez.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Miguel se surpreende com Luna. Soraya repreende Jefinho. Francisco afirma a Alícia que Luna é uma golpista. Miguel, Luna e Otávio Augusto tentam encontrar quem escreveu o bilhete. Luna descobre que sua mãe participou de um concurso na Fuzuê antes de ela nascer, e que Nicéia trabalhou na pousada no mesmo ano. Miguel pede para Luna passar a noite com ele.

Olívia arruma o quarto de Miguel com enfeites de bebê, e Conceição fica preocupada. Preciosa, Heitor e Bernardo voltam para casa. Francisco decide não avisar a Miguel sobre a chegada de Olívia. Nero chega à Fuzuê e é ovacionado pelos funcionários. Miguel e Luna se surpreendem quando Olívia anuncia sua gravidez.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.