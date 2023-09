Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa se surpreende com foto do pai.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna leva Jefinho para o hospital. Cláudio tenta falar com Miguel sobre suas descobertas. Barreto proíbe Luna de tentar fazer o trabalho da polícia. Pascoal é levado para a delegacia. Preciosa vai à casa de Nero. Jefinho afirma que fará seu show no Beco do Gambá. Miguel conta para Luna que confirmou a paternidade do filho que Olívia está esperando. Preciosa vasculha a casa de Nero e encontra fotos antigas da Fuzuê.

Jefinho conta para Luna que Gláucia esteve com Pascoal. Cecília mente para Barreto para ajudar Pascoal. Soraya se inscreve no concurso para Rainha da Fuzuê. Cláudio revela a Miguel que o tesouro da Dama de Ouro está escondido na Fuzuê. Preciosa se surpreende ao ver seu pai numa das fotos de Nero. Luna flagra Cecília e Pascoal conspirando contra a Fuzuê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.