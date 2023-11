Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (2)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (2) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria Navalha teme revelar a verdade sobre Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Merreca teme delatar Pascoal para Barreto. Soraya procura Francisco. Cata Ouro mostra seus desenhos para Cecília. Miguel fala para Luna sobre as recentes descobertas na Fuzuê. Cláudio conversa com Gilmar sobre o tesouro. Alícia apresenta as candidatas a Rainha da Fuzuê nas redes sociais. Emília e Nero se preocupam com o sumiço de Bebel.

Maria Navalha ameaça Preciosa. Bebel conversa com Luciana. Pascoal procura Olívia. Cláudio avisa a Miguel que descobriu novas informações sobre o tesouro. Pascoal ameaça Rui e assusta Olívia. Cláudio se surpreende ao ver o relicário de Luna. Maria Navalha teme revelar a verdade sobre Luna. Nero vai até a casa de Bebel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.