Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (19)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (19) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna alerta Preciosa sobre armadilha.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna vai à igreja salvar Preciosa. Heitor se incomoda com a proximidade de Pascoal com a esposa. Cláudio confirma com Cata Ouro que a Dama de Ouro tinha uma herdeira. Maria Navalha avisa a Barreto sobre a negociação de Merreca. Miguel estranha ao ver Preciosa na igreja. Maria Navalha leva Barreto ao esconderijo de Merreca. Cláudio acredita que exista um guardião do tesouro na Fuzuê.

Luna alerta Preciosa sobre a armadilha de Merreca. Bebel incentiva Nero a buscar a verdade sobre o tesouro. Cláudio e Cecília trocam descobertas sobre a Dama de Ouro. Luna e Miguel tentam convencer Preciosa a sair da igreja. Barreto persegue os capangas de Merreca. Merreca chega à igreja.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.