Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna questiona Bebel ao vê-la com os exames da mãe.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Pascoal mente para Preciosa. Merreca critica os métodos de Miguel para descobrir quem dopou Maria. Maria conversa com Bebel sobre a ida ao especialista. Luna questiona Bebel ao vê-la com os exames da mãe. César critica Preciosa por ter atrapalhado seus planos com Maria e Luna. Cecília avisa a Miguel que descobriu que Pascoal pode ter causado o atentado contra César.

Luna se incomoda com o comportamento de Julião e o repreende. Preciosa afirma a Rui que César desenhará uma nova coleção de joias para ela. César procura Maria. Miguel ouve Bebel falando com o médico de Maria e a questiona.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.