Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (17)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (17) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nero tem um infarto.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna discute com Jefinho na frente de Miguel. Merreca segue o carro de Jefinho. Alícia mostra para Nero as fake news postadas pela equipe de Heitor. Jefinho percebe Merreca seguindo o seu carro. Nero decide falar com a imprensa e acaba tendo um infarto durante a coletiva. A polícia para o carro de Jefinho e Merreca foge sem ser visto. Preciosa manda Pascoal confirmar a morte de Nero. Miguel e Luna chegam ao hospital.

Bebel sofre por Nero. Pascoal se disfarça de médico, e Luna o aborda. Francisco conta para Miguel a conversa que teve com Nero. Bebel descobre que César teve uma filha fora do casamento. Pascoal invade o centro cirúrgico onde Nero está. Nero é levado para UTI. Miguel procura Luna no hospital. Pascoal desliga os aparelhos no leito de Nero na UTI. Merreca ameaça Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.