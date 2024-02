Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (15) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa descobre que César armou o próprio atentado.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna demite Julião. Nero conclui que Julião plantou a arma em seu escritório a mando de César, e o denuncia para Barreto. Bebel se lamenta para Heitor ao falar de Preciosa. Julião procura Maria. Luna fala com Merreca sobre o comparsa de César. Miguel expulsa Julião da casa de Luna. Nero passa mal ao se aborrecer com César, e Heitor o acode.

Julião briga com Merreca na rua. Bebel se emociona com Nero no hospital. Soraya cuida de Merreca. Lampião e Mercedes começam a namorar. Preciosa descobre que César armou o próprio atentado. Preciosa vai ao presídio falar com Pascoal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.