Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, César aparece na igreja.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Merreca entrega a arma de Pascoal para Luna e Miguel. César vê a foto de Luna, e Julião a admira. Miguel e Luna fazem a arma de Pascoal chegar até Barreto. Preciosa visita Pascoal na delegacia. Maria faz compras contando com o dinheiro do tesouro, e Luna a repreende. César combina com Julião a fuga do garimpo.

Nero se acerta com Francisco. Preciosa e Heitor jantam juntos. Jefinho se aconselha com Lampião. César e Julião fogem do garimpo. Bebel, Luna e Preciosa fazem uma reunião na joalheria. Nero tenta convencer Miguel a assumir a Fuzuê. Chega o dia do casamento de Nero e Bebel. César aparece na igreja.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.